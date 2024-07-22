"Байден всё": не в доброе время Нетаньяху отправился в Вашингтон

Камала Харрис проведёт встречу с Биньямином Нетаньяху в Белом доме во время его визита в США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на помощников Камалы Харрис и источники.
Перед вылетом в Вашингтон Биньямин Нетаньяху заявил, что хочет лично поблагодарить Джо Байдена за поддержку Израиля. Однако, по всей видимости, Байдена ему увидеть не дадут, что усиливает нехорошие подозрения относительно благополучия американского президента.
Гораздо более целесообразно было бы для Нетаньяху налаживать контакты с Дональдом Трампом, который более симпатизирует Израилю, чем демократы.
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