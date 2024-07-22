Выдвижение Камалы Харрис на пост президента вызывает дискуссии

Большинство демократов в конгрессе и сенате США поддержали кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии. Об этом сообщает издание The Hill в понедельник.

По данным издания, на данный момент как минимум 29 сенаторов и 141 член Палаты представителей от Демократической партии заявили о своей поддержке Харрис. Кроме того, кандидатуру вице-президента поддержали 15 из 23 демократических губернаторов.

Примечательно, что лидер большинства в сенате Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис пока не высказали своего мнения относительно кандидатуры Харрис.

Не поддерживает её кандидатуру Барак Обама.