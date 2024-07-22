Президент США Джо Байден пропал без вести

"Разыскивается Байден": в США нарастает беспокойство по поводу судьбы президента

Президент Джо Байден не появляется на публике уже шесть дней. Все его распоряжения поступают в письменном виде, и невозможно проверить их авторство.

Фото: flickr.com by USCapitol, PDM

Над Капитолием приспущены флаги США. По сообщениям американцев, президент США скончался. Они публикуют кадры онлайн-трансляции с камер наблюдения.

СМИ сообщают, что Байден также неожиданно передал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепартамента США.

Ранее республиканцы потребовали, чтобы им продемонстрировали Байдена и доказали, что он жив.

Запрос "Где Байден?" (Where is Joe Biden?) стал самым популярным среди пользователей Twitter в категории "Политика".

Владимир Путин неоднократно говорил, что президентские выборы в США не касаются России, это внутреннее дело Америки, но в то же время относиться легкомысленно к потрясениям в США не стоит в силу их большого ядерного арсенала, огромных запасов вооружения и влияния на мировую финансовую систему.

Учитывая то, что Джо Байден до конца отказывался выходить из президентской гонки и сдавать какие-либо полномочия, можно подозревать, что президент и верховный главнокомандующий США находится под сторонним контролем, если и вправду ещё жив.