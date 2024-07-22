Камала Харрис начала сбор средств на свою президентскую кампанию

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Команда кандидата в президенты США Камалы Харрис объявила, что в первые 24 часа после объявления о выдвижении своей кандидатуры они собрали более 80 миллионов долларов на её кампанию.

Представитель Харрис подчеркнул, что это самый крупный результат за 24 часа в истории президентских кампаний.

Ранее уже сообщалось о самом крупном сборе средств на кампанию Камалы Харрис в течение дня в 2024 году.

Впрочем, эта цифра объясняется легко: спонсоры демократов придерживали вложения до прояснения кандидатуры кандидата в президенты.

Абсолютное большинство политологов уверены в некомпетентности Харрис и неспособности управлять государством.

Следует так же различать донорские средства крупных финансовых игроков и пожертвования отдельных граждан среднего и низшего класса.