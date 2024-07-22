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Камала Харрис начала сбор средств на свою президентскую кампанию

0:56
Мир

Команда кандидата в президенты США Камалы Харрис объявила, что в первые 24 часа после объявления о выдвижении своей кандидатуры они собрали более 80 миллионов долларов на её кампанию.

Представитель Харрис подчеркнул, что это самый крупный результат за 24 часа в истории президентских кампаний.

Ранее уже сообщалось о самом крупном сборе средств на кампанию Камалы Харрис в течение дня в 2024 году.

Впрочем, эта цифра объясняется легко: спонсоры демократов придерживали вложения до прояснения кандидатуры кандидата в президенты. 

Абсолютное большинство политологов уверены в некомпетентности Харрис и неспособности управлять государством. 

Следует так же различать донорские средства крупных финансовых игроков и пожертвования отдельных граждан среднего и низшего класса. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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