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Политолог Дробницкий полагает, что победа на выборах не гарантирует полноту власти Трампу

Специалист по истории США Дробницкий: "Победа Трампа не даст ему полноты власти"

2:56
Мир

Во время своего первого президентского срока бывший президент США Дональд Трамп не смог осуществить многие из своих планов. В беседе с NewsInfo.Ru политолог Дмитрий Дробницкий отметил, что во внутренней политике Дональд Трамп выполнил все свои обещания, а во внешней политике он продемонстрировал высокий уровень профессионализма и мастерства.

Специалист по истории США Дробницкий: "Победа Трампа не даст ему полноты власти"
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

"Просто мы не имели возможности увидеть завершение этого всего. Конечно, Трамп и во внутренней, и во внешней политике был постоянно связан по рукам и ногам вашингтонской бюрократией. И, конечно, очень серьезно всё будет зависеть от того, насколько он сможет провести чистку рядов, придя к власти в ближайшее время. И давайте поговорить серьезно. Вопрос о власти на выборах не решится", — сказал он.

Собеседник издания NewsInfo.Ru считает, что формально выиграть выборы 5 ноября будет недостаточно для того, чтобы обеспечить себе власть, из-за серьёзного раскола в США.

"Америка находится в турбулентности. Она скатывается в гражданский конфликт. Согласия нет. Когерентности нет. Всё это плохо. Тут скорее вопрос, как в дальнейшем без Соединенных Штатов все это дело строить. Вообще, всю политику. Мы все же о нашем континенте говорим, о том, как минимизировать, а потом вовсе свести на нет влияние Соединенных Штатов в Евразии. Это серьезно, если об этом говорить. Понятно, что в Европе сейчас, опять же, в моменте самые разные европейские проекты высказывают поражение в связи с тем, что вероятность поражения либеральной элиты в ноябре этого года вероятна. Они будут сопротивляться, будет гражданский конфликт. Но многие уже подумывают о том, чтобы подкрасться и лизнуть", — добавил политолог.

Говоря об Украине, Дробницкий выразил мнение, что Трамп действительно может повлиять на завершение конфликта. Однако он не смог предположить, какие последствия это будет иметь.

При этом политолог убеждён, что Россия будет взаимодействовать с Трампом.

"На самом деле нужно готовиться к различного рода негативным последствиям турбулентности в Америке, которые могут быть разные. И сейчас-то Америка не очень последовательна", — заключил эксперт.

В воскресенье президент США Джо Байден объявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Он поддержал кандидатуру Камалы Харрис, которая займёт его пост в случае победы на выборах.

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, неоднократно заявлял, что ему будет гораздо легче одержать победу над Харрис, чем над Байденом.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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