Кризис легитимности власти в США: республиканцы требуют полной отставки Байдена

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Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки при сохранении своей власти до конца текущего срока вызвало острый политический кризис.

Фото: YouTube by CNN

В своём первом комментарии после того, как его конкурент выбыл из гонки, Дональд Трамп назвал его "худшим президентом в истории США". Он также заявил, что сможет быстро "устранить ущерб".

Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, призвал Байдена немедленно покинуть пост президента. Он сказал:

"Если Байден не достоин баллотироваться, то не достоин и занимать пост президента".

Таким образом, конгресс де-факто заявил о своём неподчинении президенту и отказе ему в правомочности.