Появилась первая реакция из Кремля на выход Байдена из президентской гонки в США

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки.
В беседе с изданием SHOT он напомнил, что ранее президент говорил о своём предпочтении в пользу предсказуемого кандидата Байдена. Однако, по словам Пескова, до выборов ещё четыре месяца, и за это время многое может измениться.
"Нужно набраться терпения и следить за развитием событий. Для нас сейчас главное — достижение целей специальной военной операции", — подчеркнул Песков.
Таким образом, в Кремле призывают не делать поспешных выводов по ситуации.
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