Камала Харрис официально начала предвыборную кампанию

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Вице-президент США Камала Харрис объявила о своём намерении участвовать в выборах президента от Демократической партии.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Федеральная избирательная комиссия США уже получила уведомление о том, что Камала Харрис выдвигает свою кандидатуру на пост президента.

Президент Джо Байден после некоторых колебаний поддержал её кандидатуру на выборах вместо своей. Однако многие лидеры Демократической партии полагают, что Харрис не следует автоматически передавать место в президентской гонке. Так думает и бывший президент Барак Обама.

Камалу Харрис считают откровенно глупой, и единственными достоинствами, которые могут быть использованы в избирательной агитации, это её природные качества: пол и цвет кожи. Будучи цветной женщиной она может быть использована как символ протеста против диктата "белых мужчин". которых олицетворяют Дональд Трамп и Джей Вэнс.