Решение о выходе Байдена из президентской гонки было спонтанным

Джо Байден принял решение о выходе из президентской гонки только в воскресенье

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Ещё в ночь на субботу Джо Байден планировал продолжить предвыборную гонку, но днём в воскресенье принял решение не выдвигаться на второй срок.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Ранее он говорил, что выйдет из президентской гонки только если на то будет указание свыше, от Бога, или от медиков. Видимо, с этим связано неожиданное обнаружение у него коронавируса.

Слухи о возможном снятии Байдена с предвыборной гонки появились ещё весной и усиливались после нарастания у него когнитивных проблем. После провальных президентских дебатов, когда стало ясно, что даже в своей "лучшей форме" при употреблении психотропных веществ, Байден не может играть роль публичного политика, вопрос его отстранения стал вопросом времени.