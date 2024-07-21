Решение о выходе Байдена из президентской гонки было спонтанным

Ещё в ночь на субботу Джо Байден планировал продолжить предвыборную гонку, но днём в воскресенье принял решение не выдвигаться на второй срок.
Ранее он говорил, что выйдет из президентской гонки только если на то будет указание свыше, от Бога, или от медиков. Видимо, с этим связано неожиданное обнаружение у него коронавируса.
Слухи о возможном снятии Байдена с предвыборной гонки появились ещё весной и усиливались после нарастания у него когнитивных проблем. После провальных президентских дебатов, когда стало ясно, что даже в своей "лучшей форме" при употреблении психотропных веществ, Байден не может играть роль публичного политика, вопрос его отстранения стал вопросом времени.
Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.