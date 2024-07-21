Президент США Джо Байден не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок

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Президент США Джо Байден выходит из президентской гонки

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Мир

Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки и не будет баллотироваться на второй срок.

Президент США Джо Байден выходит из президентской гонки
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Он опубликовал соответствующее заявление на сайте Белого дома. В нём он обозначил мнимые успехи своего президентского срока: преодоление экономического кризиса после пандемии, улучшение прав меньшинств. 

"Я верю, что в интересах моей партии и страны мне следует выйти из президентской гонки и сосредоточиться на обязанностях президента до конца своего срока."

Таким образом, Джо Байден отказывается от выдвижения на второй срок. Причиной его решения стали проблемы с ментальным здоровьем, которые сделали невозможной для Байдена исполнение обязанностей публичного политика. 

В то же время в своём заявлении Байден не назвал своего преемника, таким образом, автоматического выдвижения вице-президента на президентский пост Камалы Харрис не будет. 

В демократической партии отсутствует явный лидер, способный состязаться с Дональдом Трампом. Барак Обама, наиболее популярный политик в партии, уже был президентом два срока и вновь баллотироваться не может. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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