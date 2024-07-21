Президент США Джо Байден не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок

Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки и не будет баллотироваться на второй срок.
Он опубликовал соответствующее заявление на сайте Белого дома. В нём он обозначил мнимые успехи своего президентского срока: преодоление экономического кризиса после пандемии, улучшение прав меньшинств.
"Я верю, что в интересах моей партии и страны мне следует выйти из президентской гонки и сосредоточиться на обязанностях президента до конца своего срока."
Таким образом, Джо Байден отказывается от выдвижения на второй срок. Причиной его решения стали проблемы с ментальным здоровьем, которые сделали невозможной для Байдена исполнение обязанностей публичного политика.
В то же время в своём заявлении Байден не назвал своего преемника, таким образом, автоматического выдвижения вице-президента на президентский пост Камалы Харрис не будет.
В демократической партии отсутствует явный лидер, способный состязаться с Дональдом Трампом. Барак Обама, наиболее популярный политик в партии, уже был президентом два срока и вновь баллотироваться не может.
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