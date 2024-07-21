Мечты Киева. Зеленский заявил, что "горячая стадия" конфликта может закончиться к концу года

Зеленский: "горячая стадия" конфликта может кончиться к концу года

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

"Горячая стадия" конфликта с Россией может закончиться до конца 2024 года.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, CC0

Об этом заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский.

"Если мы будем объединены и будем идти, например, по формату саммита мира, мы можем закончить горячую стадию … Мы можем попытаться это сделать до конца этого года", — в интервью BBC отметил лидер националистов.

Ог допустил, что всё закончится не военным путём, выразив надежду на "силу дипломатии". Зеленский при этом опять выдвинул свои условия для переговоров с РФ: для этого он даже допустил "второй мирный саммит", который должен выработать план, а Москва должна быть готова его обсудить.

Ранее в МИД России подчёркивали, что Зеленский не может указывать, где должен участвовать Кремль.