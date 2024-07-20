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В США обеспокоены скорым созданием ядерного оружия в Иране

Мир

На форуме по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран способен произвести расщепляемый материал для ядерного оружия за пару недель.

В США обеспокоены скорым созданием ядерного оружия в Иране
Фото: flickr.com by Посольство США в Нигерии, PDM

Глава Госдепа отметил, что после разрыва иранской ядерной сделки Тегеран ускорил развитие технологий обогащения урана. Если бы соглашение от 2015 года оставалось в силе, Иран находился бы гораздо дальше от создания ядерных материалов.

Блинкен подчеркнул, что при действующей сделке Ирану потребовался бы целый год для производства расщепляющихся материалов. Сейчас же, по его словам, Тегерану достаточно от одной до двух недель для этого. При этом госсекретарь добавил, что Иран пока не разработал само ядерное оружие.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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