Борис Джонсон пересмотрел свои взгляды на Украинский кризис

Борис Джонсон признал невозможность возвращения Украиной границ 1991 года

3:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, предлагает пересмотреть требования к Украине относительно границ 1991 года. Он считает, что в качестве компенсации Владимиру Путину можно предоставить определённые права русскоязычному населению.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Об этом Джонсон написал в своей статье для Daily Mail, где также прокомментировал переговоры с Трампом. По мнению Джонсона, поражение Киева станет огромным поражением для США. В свою очередь, Владимир Путин станет угрозой для всех стран бывшего СССР.

Также возникнет угроза для Тайваня со стороны Китая и для Израиля от "Хезболлы". В такой ситуации США придётся выбирать: отказаться от мирового лидерства или вступить в войну.

Джонсон верит, что Трамп может закончить войну на условиях, приемлемых для Украины и Запада. Под этими условиями он подразумевает, что Украина выйдет на границы 24 февраля 2022 года (то есть откажется от требования по границам 1991 года) и сможет вступить в ЕС и НАТО.

Для этого Джонсон предлагает увеличить военную помощь Украине, ускорить поставки и снять ограничения на удары по территории РФ западным оружием. Хорошо вооружённая армия Украины может заменить контингент США в Европе, что позволит Трампу сэкономить деньги, вернуть американских солдат домой и заставить Европу сделать больше для своей обороноспособности.

В качестве компенсации Путину Джонсон предлагает ввести на Украине "особые меры защиты для носителей русского языка" и провести глобальное восстановление отношений США с Россией, чтобы вернуться к временам, когда РФ была "респектабельным партнёром" G8 и НАТО.

Весной 2022 года на стамбульских переговорах Путин был готов отвести войска на линию 24 февраля (кроме ЛДНР — этот вопрос должен быть обсуждён на личной встрече Зеленского и Путина), но, как заявил позже глава переговорной группы Давид Арахамия, Киев отказался от этих условий. В том числе и потому, что позицию "будем воевать дальше" занял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Теперь условия России ужесточились. Она требует отдать России всю территорию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Вполне вероятно, что своей статьёй Борис Джонсон, как и Владимир Зеленский, спешит заявить о своей лояльности Дональду Трампу и готовности следовать его внешнеполитическому курсу. Несмотря на отставку с поста премьер-министра, Джонсон сохранил некоторое влияние в консервативной партии и на фоне разгромного поражения Риши Сунака он, вероятно, лелеет надежду на возвращение сначала лидерства в партии, а затем и премьерского кресла.