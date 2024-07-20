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МОК лицемерно надеется на соблюдение "олимпийского перемирия"

Мир

Олимпийское перемирие не способно заставить все конфликтующие стороны прекратить огонь. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) выражает надежду на то, что люди прислушаются к призыву к миру. Об этом сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс

МОК лицемерно надеется на соблюдение "олимпийского перемирия"
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

"К сожалению, в настоящее время в нашем мире продолжается от 20 до 30 войн и конфликтов. И они продолжаются по всему миру, в Африке и Азии, в Европе. Мы не настолько наивны, чтобы думать, что олимпийское перемирие заставит всех сложить оружие", - сказал Адамс.

призывы к "олимпийскому перемирию" могли бы восприниматься положительно только при реальном соблюдении олимпийских принципов и отказа от любого вида дискриминации. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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