МОК лицемерно надеется на соблюдение "олимпийского перемирия"

Олимпийское перемирие не способно заставить все конфликтующие стороны прекратить огонь. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) выражает надежду на то, что люди прислушаются к призыву к миру. Об этом сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

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"К сожалению, в настоящее время в нашем мире продолжается от 20 до 30 войн и конфликтов. И они продолжаются по всему миру, в Африке и Азии, в Европе. Мы не настолько наивны, чтобы думать, что олимпийское перемирие заставит всех сложить оружие", - сказал Адамс.

призывы к "олимпийскому перемирию" могли бы восприниматься положительно только при реальном соблюдении олимпийских принципов и отказа от любого вида дискриминации.