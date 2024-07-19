В различных регионах мира разработали собственные методы охлаждения в жару

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В различных странах и регионах существуют традиционные преодоления жары.

Фото: ru.freepik.com

1. В Мекке, Саудовская Аравия, вдоль улиц установлены распылители воды, которые создают освежающую прохладу.

2. В Медине, Саудовская Аравия, огромные зонтики на площади создают уютную тень для прохожих.

3. В Тусоне, США, дороги окрашивают в светлые цвета, чтобы они накапливали меньше тепла и оставались прохладными.

4. В Южной Корее дождевую воду собирают в резервуары и разбрызгивают на дороги. Это снижает температуру дорожного покрытия и уменьшает количество пыли.

5. В Сингапуре с жарой борются с помощью озеленения. Ученые подсчитали, что увеличение площади крон деревьев всего на 10% значительно снижает дневную температуру в городе.