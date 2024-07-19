В различных регионах мира разработали собственные методы охлаждения в жару

В различных странах и регионах существуют традиционные преодоления жары.
1. В Мекке, Саудовская Аравия, вдоль улиц установлены распылители воды, которые создают освежающую прохладу.
2. В Медине, Саудовская Аравия, огромные зонтики на площади создают уютную тень для прохожих.
3. В Тусоне, США, дороги окрашивают в светлые цвета, чтобы они накапливали меньше тепла и оставались прохладными.
4. В Южной Корее дождевую воду собирают в резервуары и разбрызгивают на дороги. Это снижает температуру дорожного покрытия и уменьшает количество пыли.
5. В Сингапуре с жарой борются с помощью озеленения. Ученые подсчитали, что увеличение площади крон деревьев всего на 10% значительно снижает дневную температуру в городе.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.