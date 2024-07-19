В Британии вспыхнули межэтнические беспорядки

Вечером в четверг в английском городе Лидс начались массовые беспорядки. Их участники подожгли двухэтажный автобус, перевернули полицейскую машину и стали забрасывать камнями и кирпичами служебные автомобили правоохранителей.
По информации местных СМИ, беспорядки вспыхнули после того, как социальные службы забрали четырёх детей из семьи, проживающей в неблагополучном районе Хархиллс.
Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что причиной ночных беспорядков в Лидсе стало изъятие детей из семьи румынских граждан. Дипломаты работают с местными органами правопорядка и призывают соблюдать указания властей.
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