Суд ООН признал аннексию Палестины Израилем незаконной

Судья Международного суда ООН заявил, что суд считает оккупацию Израилем палестинских территорий фактически аннексией.
Также в пятницу суд заявил, что поселенческая деятельность Израиля противоречит нормам международного права.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, отверг постановление Международного суда ООН в Гааге о том, что расширение израильских поселений на Западном берегу представляет собой "аннексию". Он отказался считать территорию Палестины отдельной от Израиля.
Ранее международный уголовный суд признавал руководство Израиля в военных преступлениях.
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