Во Франции мэр дал приказ дождю закончиться

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Мэр французской коммуны Кулонс, Дени Маррьер, издал необычное постановление: он потребовал, чтобы дождь прекратился. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, начиная с 15 июля 2024 года, в Кулонсе должны прекратиться ливни. До конца октября в коммуне ожидается ясная погода с лёгким ветерком. За исполнение постановления ответственны священники и настоятели приходов на севере страны.

Мэр объяснил своё решение издать такое постановление желанием развеселить жителей коммуны, которых всего 227 человек, в период затяжного ненастья. Он считает, что это поможет людям улыбнуться в хмурые дни.

О том, какая погода наступила после приказа мэра, не сообщается.