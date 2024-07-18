Джо Байден может отказаться выдвижения на второй срок

Демократы отложили выдвижение Джо Байдена в качестве кандидата на пост президента США.
По информации газеты The New York Times, основанной на данных источников, онлайн-голосование по кандидатуре Байдена было перенесено со следующей недели на первую неделю августа.
Экс-президент США Барак Обама высказал мнение, что Байдену следует обдумать целесообразность своего участия в выборах.
Белый дом отказался комментировать состояние здоровья Байдена, который заразился коронавирусом. Было отмечено, что президент США продолжает находиться в изоляции.
Согласно сообщению издания Newsweek, вице-президент США Камала Харрис стала наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на пост президента. По информации журнала, вероятность её выдвижения составляет 45%, в то время как у Джо Байдена — лишь 40%.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.