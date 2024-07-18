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Джо Байден может отказаться выдвижения на второй срок

Появились признаки возможного ухода байдена из политики

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Мир

Демократы отложили выдвижение Джо Байдена в качестве кандидата на пост президента США. 

Появились признаки возможного ухода байдена из политики
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По информации газеты The New York Times, основанной на данных источников, онлайн-голосование по кандидатуре Байдена было перенесено со следующей недели на первую неделю августа.

Экс-президент США Барак Обама высказал мнение, что Байдену следует обдумать целесообразность своего участия в выборах.

Белый дом отказался комментировать состояние здоровья Байдена, который заразился коронавирусом. Было отмечено, что президент США продолжает находиться в изоляции.

Согласно сообщению издания Newsweek, вице-президент США Камала Харрис стала наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на пост президента. По информации журнала, вероятность её выдвижения составляет 45%, в то время как у Джо Байдена — лишь 40%.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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