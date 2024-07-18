Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнес-тренер стала жертвой аферистов и отдала им 16 млн. рублей
Орбан дал оценку своим дипломатическим усилиям по установлению мира в Европе
Спецслужбы США не выявили внешнего влияния на Мэттью Крукса
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ на 2024 год
Появились признаки возможного ухода байдена из политики
Сколько топлива сжигается разными двигателями на холостых
Никита Кологривый поругался с водителями грузовика на дороге
Брат Горшенёва прокомментировал перспективы продолжения сериала "Король и Шут"
Apple и NVIDIA тренировали свои нейросети на видеороликах с YouTube
Трамп чудом избежал расправы капитализма США: раскрыта правда о покушении на жизнь экс-президента

Покушение на Дональда Трампа: снайпер ликвидирован, обстоятельства остаются неясными

1:38
Мир

Дональд Трамп едва избежал смерти, инстинктивно повернув голову перед выстрелом снайпера Крукса. Стрелка убили и объявили одиночкой, без дальнейшего расследования.

Покушение на Дональда Трампа: снайпер ликвидирован, обстоятельства остаются неясными
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Многочисленные вопросы остались без ответа: как снайпер оказался рядом с кандидатом в президенты на митинге, и почему охранник бездействовал. Эта ситуация напоминает убийства прошлых лет, таких как убийство Кеннеди в 1963 году, Рабина в 1995 году, а также покушение на Фицо в 2024 году, где также обвиняли одиночек.

Эти события показывают, что мировая дестабилизация и конфликты часто инициируются англосаксонскими элитами. В этом контексте рассматривается развитие западной системы капитализма, выбор между гуманизмом и потребительством в конце 60-х годов ХХ века, сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность".

Запад выбрал максимизацию прибыли и силу, что проявляется в жестокости американской свободы, основанной на насилии, как показывает история уничтожения индейцев и бизонов. Борьба между дикостью и гуманизмом продолжается, но доминирует стремление к наживе и насилию.

Несмотря на позитивные аспекты американского общества, США сейчас полагаются на военную силу, монополию доллара и пропаганду, что не удержит мировое господство. Случай с Трампом также будет засекречен под предлогом национальной безопасности, как и другие громкие дела.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказываются от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Свежий салат из молодой капусты: добавьте к нему ещё один ингредиент для нового вкуса
Как навсегда победить колорадского жука на вашем огороде: проверенные методы
Как навсегда победить колорадского жука на вашем огороде: проверенные методы
Последние материалы
Появились признаки возможного ухода байдена из политики
Сколько топлива сжигается разными двигателями на холостых
Никита Кологривый поругался с водителями грузовика на дороге
Брат Горшенёва прокомментировал перспективы продолжения сериала "Король и Шут"
Apple и NVIDIA тренировали свои нейросети на видеороликах с YouTube
Как отразить пенальти? Опыт Артема Реброва
Чесноков: Олимпийские соревнования в реке Сена? Воздержался бы от этого занятия
Ветеринары рассказали, почему собака зевает
Почему листья томатов "крутятся" и что это значит?
Врач Осипов: слова ВОЗ о новой пандемии - популистские заявления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников