Трамп чудом избежал расправы капитализма США: раскрыта правда о покушении на жизнь экс-президента

Покушение на Дональда Трампа: снайпер ликвидирован, обстоятельства остаются неясными

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Дональд Трамп едва избежал смерти, инстинктивно повернув голову перед выстрелом снайпера Крукса. Стрелка убили и объявили одиночкой, без дальнейшего расследования.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Многочисленные вопросы остались без ответа: как снайпер оказался рядом с кандидатом в президенты на митинге, и почему охранник бездействовал. Эта ситуация напоминает убийства прошлых лет, таких как убийство Кеннеди в 1963 году, Рабина в 1995 году, а также покушение на Фицо в 2024 году, где также обвиняли одиночек.

Эти события показывают, что мировая дестабилизация и конфликты часто инициируются англосаксонскими элитами. В этом контексте рассматривается развитие западной системы капитализма, выбор между гуманизмом и потребительством в конце 60-х годов ХХ века, сообщает центральная профсоюзная газета "Солидарность".

Запад выбрал максимизацию прибыли и силу, что проявляется в жестокости американской свободы, основанной на насилии, как показывает история уничтожения индейцев и бизонов. Борьба между дикостью и гуманизмом продолжается, но доминирует стремление к наживе и насилию.

Несмотря на позитивные аспекты американского общества, США сейчас полагаются на военную силу, монополию доллара и пропаганду, что не удержит мировое господство. Случай с Трампом также будет засекречен под предлогом национальной безопасности, как и другие громкие дела.