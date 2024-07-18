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Центр народной дипломатии открывает партнёрский Русский дом в Нигере

1:43
Мир

17 июля состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Россотрудничеством и Центром народной дипломатии об открытии филиалов партнёрского Русского дома в столице Нигера Ниамей и в Агадесе — крупнейшем городе на севере страны.

Центр народной дипломатии открывает партнёрский Русский дом в Нигере
Фото: Пресс-служба Центра народной дипломатии

У Центра уже есть успешный опыт работы в Африке, пилотный проект ЦНД — Русский дом в столице Буркина-Фасо Уагадугу, открытый в начале года, показал высокую эффективность такой формы российско-африканского взаимодействия. Успешность партнёрских Русских домов и их серьёзную роль в продвижении русского языка и культуры зарубежом отметил и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, подчеркнув отсутствие у этих структур излишней бюрократии и жестких рамок в подходах. На базе нигерских Русских домов также с первых дней его работы стартуют высоковостребованные в Африке курсы русского языка в очной и дистанционной форме, а чуть позже — курсы подготовки абитуриентов к поступлению в российские вузы.

Кроме того, Центр народной дипломатии планирует продвигать совместные российско-африканские исследовательские проекты. Как подчеркнула руководитель Центра Наталия Красовская, в ЦНД поступают запросы на подбор партнеров для совместных научных разработок с обеих сторон.

Также после подписания Наталия Красовская и Евгений Примаков обсудили подготовку к российско-африканскому форуму, который состоится в конце августа в Новосибирске. Центр народной дипломатии заручился поддержкой Россотрудничества в своих начинаниях.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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