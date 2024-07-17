Немцы ностальгируют по Ангеле Меркель

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Согласно опросу, проведённому институтом изучения общественного мнения YouGov в честь 70-летия Ангелы Меркель, более 60% жителей Германии считают, что условия жизни в стране ухудшились после того, как она покинула пост федерального канцлера (2005–2021).

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

Нынешнее руководство в виде "светофорной коалиции" не устраивает большинство населения. Помимо авантюрной внешней политики правительство ведёт абсолютно провальную внутреннюю политику, приведшую к стагнации немецкой экономики.

Ангела Меркель, хотя и проводила проамериканский курс, тем не менее занималась вопросами экономики и по мере возможностей поддерживала немецких производителей.