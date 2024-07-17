Сергей Лавров завершил свою поездку в штаб-квартиру ООН большой пресс-конференцией

Сергей Лавров заявил, что между Россией и США ведутся переговоры на уровне экспертов

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Сергей Лавров выступил на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам сессии Совбеза ООН под его председательством.

Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Он заявил, что Россия и США поддерживали неафишировавшиеся контакты "второго трека" с участием политологов. На этих встречах обсуждались вопросы, связанные с конфликтом на Украине.

По его словам, решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать текущую ситуацию. Однако для того, чтобы конфликт завершился, необходимо, чтобы Запад перестал поставлять оружие Киеву.

Запад стремится продвигать "мирный план" Зеленского, который имеет форму ультиматума. Однако Россия не собирается предоставлять список погибших в Буче.

Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе. Если Запад одумается и перестанет считать себя превосходящим других, то будет возможен какой-то диалог. Однако Россия не будет бегать за кем-либо, это не соответствует её традициям. Москва не вмешивается в дела других государств, включая США.

Лавров напомнил, что Россия будет добиваться правды по делу о подрывах газопроводов "Северный поток".