Сергей Лавров выступил на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам сессии Совбеза ООН под его председательством.
Он заявил, что Россия и США поддерживали неафишировавшиеся контакты "второго трека" с участием политологов. На этих встречах обсуждались вопросы, связанные с конфликтом на Украине.
По его словам, решение по урегулированию кризиса на Украине должно учитывать текущую ситуацию. Однако для того, чтобы конфликт завершился, необходимо, чтобы Запад перестал поставлять оружие Киеву.
Запад стремится продвигать "мирный план" Зеленского, который имеет форму ультиматума. Однако Россия не собирается предоставлять список погибших в Буче.
Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе. Если Запад одумается и перестанет считать себя превосходящим других, то будет возможен какой-то диалог. Однако Россия не будет бегать за кем-либо, это не соответствует её традициям. Москва не вмешивается в дела других государств, включая США.
Лавров напомнил, что Россия будет добиваться правды по делу о подрывах газопроводов "Северный поток".
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.