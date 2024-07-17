Сергей Лавров представил видение Россией урегулирования на Ближнем Востоке

Сергей Лавров признал США и Израиль главными поджигателями войны на Ближнем Востоке

Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке обрисовал причины кризиса на Ближнем Востоке, назвал главных виновников бедствий: Израиль и США и озвучил пути выхода из кризиса.

США, поставляя оружие Израилю, стали частью конфликта в секторе Газа, как и в случае с Украиной. Если бы США прекратили поддержку Израиля, кровопролитие в Газе могло бы прекратиться. Однако они либо не хотят, либо не могут этого сделать.

Предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на группировки в Газе, остаётся в силе. Если эти игроки выступят единым голосом, они смогут помочь преодолеть расколы среди палестинцев.

Израиль не только не снижает, но и увеличивает строительство незаконных поселений, вопреки требованиям резолюции Совета Безопасности ООН.

Соседи Израиля, включая Ливан, оказались под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с ним. Россия призывает в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта руководствоваться принципом «ни слова о Палестине без Палестины».

После выборов в Иране и заявлений нового президента страны Масуда Пезешкиана появилась надежда на сближение всех прибрежных стран Персидского залива.