Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке обрисовал причины кризиса на Ближнем Востоке, назвал главных виновников бедствий: Израиль и США и озвучил пути выхода из кризиса.
США, поставляя оружие Израилю, стали частью конфликта в секторе Газа, как и в случае с Украиной. Если бы США прекратили поддержку Израиля, кровопролитие в Газе могло бы прекратиться. Однако они либо не хотят, либо не могут этого сделать.
Предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на группировки в Газе, остаётся в силе. Если эти игроки выступят единым голосом, они смогут помочь преодолеть расколы среди палестинцев.
Израиль не только не снижает, но и увеличивает строительство незаконных поселений, вопреки требованиям резолюции Совета Безопасности ООН.
Соседи Израиля, включая Ливан, оказались под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с ним. Россия призывает в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта руководствоваться принципом «ни слова о Палестине без Палестины».
После выборов в Иране и заявлений нового президента страны Масуда Пезешкиана появилась надежда на сближение всех прибрежных стран Персидского залива.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.