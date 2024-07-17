Всё подсчитано. Базовый расклад от Запада — Украина должна "закончить войну" в 2025 году

Экономисты МВФ вынуждены заставить Киев "свернуть" войну в 2025 году

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев должен закончить войну в 2025 году.

Фото: flickr.com by Number 10, CC BY 2.0

Таков базовый сценарий от западных партнёров Украины. Причины просты — у Киева закончились деньги, а помощь от Запада кратно сократилась.

Незалежная с каждым месяцем всё "дороже" становится для хозяев. Если в 2022 году для покрытия дефицита бюджета ей надо было 2 млрд долл. в месяц, то в 2023 году — уже 4 млрд долл., в 2024 году примерно 5 млрд долл, а в 2025 уже надо будет 6 млрд долл. в месяц. Это делает "проект Украина" для спонсоров невероятно дорогим. И даже доходы от замороженных российских активов не закроют бюджетную дыру.

Налицо явное расхождение прогнозов МВФ и Кабмина Украины. В МВФ "офигели", когда увидели украинскую бюджетную декларацию, пишет ТК "Резидент". В Фонде в 2025 году видят дефицит бюджета в 7,5 процента ВВП, а значит, сценарий сворачивания войны, а если бои не остановятся, то у МВФ на этот счёт нет никакого плана.