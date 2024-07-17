Киев должен закончить войну в 2025 году.
Таков базовый сценарий от западных партнёров Украины. Причины просты — у Киева закончились деньги, а помощь от Запада кратно сократилась.
Незалежная с каждым месяцем всё "дороже" становится для хозяев. Если в 2022 году для покрытия дефицита бюджета ей надо было 2 млрд долл. в месяц, то в 2023 году — уже 4 млрд долл., в 2024 году примерно 5 млрд долл, а в 2025 уже надо будет 6 млрд долл. в месяц. Это делает "проект Украина" для спонсоров невероятно дорогим. И даже доходы от замороженных российских активов не закроют бюджетную дыру.
Налицо явное расхождение прогнозов МВФ и Кабмина Украины. В МВФ "офигели", когда увидели украинскую бюджетную декларацию, пишет ТК "Резидент". В Фонде в 2025 году видят дефицит бюджета в 7,5 процента ВВП, а значит, сценарий сворачивания войны, а если бои не остановятся, то у МВФ на этот счёт нет никакого плана.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.