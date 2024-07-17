WADA может лишить аккредитации USADA

"Собака может укусить своего хозяина": WADA может лишить США Олимпийских игр

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Американское антидопинговое агентство (USADA) права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов. Такое заявление сделал Ричард Паунд, первый президент WADA и член Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной возможного лишения прав стало расследование в отношении китайских пловцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Впрочем, едва ли чиновники решатся на такой шаг. Учитывая практику распространения американской юрисдикции далеко за пределы США, они могут быть схвачены в любой точке западного мира с перспективой сесть в тюрьму на сотни лет. Ярким примером того, как США могут наказывать неугодных спортивных чиновников является история ареста и суда над президентом ФИФА Йозефом Блаттером.