WADA может лишить аккредитации USADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Американское антидопинговое агентство (USADA) права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов. Такое заявление сделал Ричард Паунд, первый президент WADA и член Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной возможного лишения прав стало расследование в отношении китайских пловцов.
Впрочем, едва ли чиновники решатся на такой шаг. Учитывая практику распространения американской юрисдикции далеко за пределы США, они могут быть схвачены в любой точке западного мира с перспективой сесть в тюрьму на сотни лет. Ярким примером того, как США могут наказывать неугодных спортивных чиновников является история ареста и суда над президентом ФИФА Йозефом Блаттером.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.