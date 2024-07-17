Дональда Трампа могут попытаться убить во второй раз

Готовится новое покушение на Трампа, виновником уже объявлен Иран

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно информации, опубликованной изданием Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, в разведке США не исключают, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь бывшего и по всей вероятности будущего президента Дональда Трампа. По их мнению, эти попытки могут быть связаны с Ираном.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

"(Американские) чиновники заявили, что в последние месяцы разведка активизировалась, и чиновники стали более уверены в намерениях Тегерана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа", — говорится в материале.

Вполне возможно, что деятели "Глубинного государства" попытаются ещё раз убить Трампа, уже более хитрым способом. Виновник уже объявлен, это — Иран. Назначать виновницей Россию было бы слишком опасно и нелогично, ибо Трамп считается "сторонником сближения с Путиным".