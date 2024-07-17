Согласно информации, опубликованной изданием Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, в разведке США не исключают, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь бывшего и по всей вероятности будущего президента Дональда Трампа. По их мнению, эти попытки могут быть связаны с Ираном.
"(Американские) чиновники заявили, что в последние месяцы разведка активизировалась, и чиновники стали более уверены в намерениях Тегерана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа", — говорится в материале.
Вполне возможно, что деятели "Глубинного государства" попытаются ещё раз убить Трампа, уже более хитрым способом. Виновник уже объявлен, это — Иран. Назначать виновницей Россию было бы слишком опасно и нелогично, ибо Трамп считается "сторонником сближения с Путиным".
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