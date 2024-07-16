США обвинили Иран в причастности к покушению на Дональда Трампа

В Соединённых Штатах Америки прозвучали обвинения в адрес Ирана в подготовке покушения на Дональда Трампа.
В абсурдном материале, опубликованном на сайте CNN, утверждается, что власти США несколько недель назад получили информацию о том, что Иран планировал убийство бывшего президента и бывшего государственного секретаря Майка Помпео. Однако они не смогли объяснить, зачем Ирану это было нужно.
"Совет нацбезопасности связался с Секретной службой, чтобы убедиться, что они продолжают отслеживать последние данные. Штаб Трампа был поставлен в известность о растущей угрозе", — пишет CNN.
СМИ предполагают, что информация об "иранском заговоре" привела к усилению охраны президента Трампа. Однако нет никаких доказательств того, что Томас Крукс, который пытался убить президента, был как-то связан с этим планом.
Постоянное представительство Ирана при ООН уже опровергло "безосновательные и предвзятые" обвинения в свой адрес.
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