США обвинили Иран в причастности к покушению на Дональда Трампа

США безосновательно обвинили Иран в покушении на Трампа

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

В Соединённых Штатах Америки прозвучали обвинения в адрес Ирана в подготовке покушения на Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

В абсурдном материале, опубликованном на сайте CNN, утверждается, что власти США несколько недель назад получили информацию о том, что Иран планировал убийство бывшего президента и бывшего государственного секретаря Майка Помпео. Однако они не смогли объяснить, зачем Ирану это было нужно.

"Совет нацбезопасности связался с Секретной службой, чтобы убедиться, что они продолжают отслеживать последние данные. Штаб Трампа был поставлен в известность о растущей угрозе", — пишет CNN.

СМИ предполагают, что информация об "иранском заговоре" привела к усилению охраны президента Трампа. Однако нет никаких доказательств того, что Томас Крукс, который пытался убить президента, был как-то связан с этим планом.

Постоянное представительство Ирана при ООН уже опровергло "безосновательные и предвзятые" обвинения в свой адрес.