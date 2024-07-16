Большая переменная: Финляндия открывает границу с Россией или нет

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Политолог Светов оценил шансы скорого открытия границы между Россией и Финляндией

1:33
Мир

С 22 июля Финляндия получит возможность не предоставлять международную защиту прибывающим беженцам на определенной территории. Финские политики называют этот шаг открытием границы с Россией, однако политолог Юрий Светов заявил интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что подобное развитие событий маловероятно.

Политолог Светов оценил шансы скорого открытия границы между Россией и Финляндией
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Президент Финляндии Александер Стубб, подписавший закон, отметил, что он, возможно, несовместим с конституцией, но его принятие необходимо. Тем не менее, введение таких мер Финляндией не означает уступку России, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Нас критиковали за то, что через Россию в Финляндию пытались попасть тысячи беженцев. Предполагалось, что Москва должна была что-то с этим сделать. Однако эти люди въехали в нашу страну по законным основаниям, и что с ними дальше — это уже не наша ответственность. Кроме того, численность этих случаев не так высока, как утверждают, и на южных границах Европы беженцев было гораздо больше", — пояснил Светов.

Он добавил, что открытие границы между Финляндией и Россией в настоящее время маловероятно, в том числе из-за общей политики Евросоюза.

"Открытие границы с нами может произойти лишь как побочный эффект данного закона, но это не будет первоочередной целью. Для этого потребуются другие условия", — заключил Светов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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