С 22 июля Финляндия получит возможность не предоставлять международную защиту прибывающим беженцам на определенной территории. Финские политики называют этот шаг открытием границы с Россией, однако политолог Юрий Светов заявил интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что подобное развитие событий маловероятно.
Президент Финляндии Александер Стубб, подписавший закон, отметил, что он, возможно, несовместим с конституцией, но его принятие необходимо. Тем не менее, введение таких мер Финляндией не означает уступку России, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
"Нас критиковали за то, что через Россию в Финляндию пытались попасть тысячи беженцев. Предполагалось, что Москва должна была что-то с этим сделать. Однако эти люди въехали в нашу страну по законным основаниям, и что с ними дальше — это уже не наша ответственность. Кроме того, численность этих случаев не так высока, как утверждают, и на южных границах Европы беженцев было гораздо больше", — пояснил Светов.
Он добавил, что открытие границы между Финляндией и Россией в настоящее время маловероятно, в том числе из-за общей политики Евросоюза.
"Открытие границы с нами может произойти лишь как побочный эффект данного закона, но это не будет первоочередной целью. Для этого потребуются другие условия", — заключил Светов.
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