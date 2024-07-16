Правительство Франции ушло в отставку

После поражения президентской партии на выборах Эммануэль Макрон со второго раза принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Однако, по информации агентства France Press, кабинет министров продолжит работу в прежнем составе.
Габриэль Атталь был самым молодым и одним из самых недолговечных премьер-министров Франции. В должности он проработал чуть более полугода и не оправдал надежд, которые на него возлагал Макрон, видевший в нём своего преемника. Однако в связи с тем, что в парламенте Франции большинства нет ни у одной из партий выбор нового премьер-министра будет делом сложным и небыстрым.
Единственное, чем запомнился Атталь, это своим "браком" с министром иностранных дел Стефаном Сежурне.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.