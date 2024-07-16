Правительство Франции ушло в отставку

"Петушки разлетелись": правительство Франции ушло в отставку

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После поражения президентской партии на выборах Эммануэль Макрон со второго раза принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Однако, по информации агентства France Press, кабинет министров продолжит работу в прежнем составе.

Фото: commons.wikimedia.org by Selbymay, CC BY-SA 4.0

Габриэль Атталь был самым молодым и одним из самых недолговечных премьер-министров Франции. В должности он проработал чуть более полугода и не оправдал надежд, которые на него возлагал Макрон, видевший в нём своего преемника. Однако в связи с тем, что в парламенте Франции большинства нет ни у одной из партий выбор нового премьер-министра будет делом сложным и небыстрым.

Единственное, чем запомнился Атталь, это своим "браком" с министром иностранных дел Стефаном Сежурне.