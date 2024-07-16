В базу сайта "Миротворец" внесли ряд украинских блогеров за пацифизм

Ряд известных украинских блогеров, которые призвали к немедленному прекращению боевых действий, были внесены в базу данных скандального ресурса националистов "Миротворец", как сообщает украинское издание "Страна".
По информации журналистов, в список попали блогеры, суммарная аудитория которых в социальной сети Instagram составляет более 2,5 миллиона подписчиков. Среди них Александр Волошин, Владислава Роговенко и Настя Умка. Их обвиняют в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространении российской пропаганды и участии в информационно-психологических операциях против Украины.
вышеуказанные блогеры ранее активно осуждали насилие в ходе войны, высказывали желание скорейшего мира, чтобы более не повторялись трагедии, подобные попаданию ракеты в киевскую детскую больницу.
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