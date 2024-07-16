Власти Германии обвинили в неофашизме за введение цензуры

Главред журнала Compact обвинил власти германии в фашизме

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Главный редактор закрытого в Германии после интервью с Марией Захаровой журнала "Compact" заявил, что, по его мнению, власти страны скатываются к "новому фашизму". Он считает, что они перешли некую "красную черту".

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Издание, о запрете которого во вторник объявило МВД Германии, ни разу за 14 лет своего существования не было осуждено по какому-либо пункту обвинений, пояснил главный редактор.

Мария Захарова также прокомментировала решение о закрытии издания.

В своём Telegram-канале Мария Захарова написала, что блокировку немецкого журнала Compact можно объяснить тем, что она в интервью изданию рассказала правду, которую правительство Германии предпочитает скрывать.

Во вторник Министерство внутренних дел Германии объявило о запрете журнала, назвав его «центральным рупором правоэкстремистской сцены». В зданиях редакции прошли обыски.