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Власти Германии обвинили в неофашизме за введение цензуры

Главред журнала Compact обвинил власти германии в фашизме

1:13
Мир

Главный редактор закрытого в Германии после интервью с Марией Захаровой журнала "Compact" заявил, что, по его мнению, власти страны скатываются к "новому фашизму". Он считает, что они перешли некую "красную черту".

Главред журнала Compact обвинил власти германии в фашизме
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Издание, о запрете которого во вторник объявило МВД Германии, ни разу за 14 лет своего существования не было осуждено по какому-либо пункту обвинений, пояснил главный редактор.

Мария Захарова также прокомментировала решение о закрытии издания.

В своём Telegram-канале Мария Захарова написала, что блокировку немецкого журнала Compact можно объяснить тем, что она в интервью изданию рассказала правду, которую правительство Германии предпочитает скрывать.

Во вторник Министерство внутренних дел Германии объявило о запрете журнала, назвав его «центральным рупором правоэкстремистской сцены». В зданиях редакции прошли обыски.

"Думаю, главная причина в том, что была озвучена правда, которую тщательно скрывают от немцев. Цитаты из интервью: "ФРГ не получает российский газ только потому, что Германии запретили это делать США"

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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