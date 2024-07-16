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В Израиле будут принудительно мобилизовывать ультраортодоксов

Мир

Как сообщает портал Ynet, на этой неделе армия Израиля отправит повестки тысячам ультраортодоксальных евреев.

В Израиле будут принудительно мобилизовывать ультраортодоксов
Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM

В июне Верховный суд Израиля принял решение, согласно которому учащиеся еврейских религиозных учебных заведений больше не могут быть освобождены от призыва. Это решение вызвало недовольство среди ультраортодоксальных евреев, которые считают, что изучение священных текстов вносит вклад в обеспечение нерушимости еврейского государства.

На фоне этих событий во вторник в Тель-Авиве ожидают массовую демонстрацию против призыва. Ультраортодоксальные иудеи полагают, что военная служба не обязательна для них, поскольку они посвящают свою жизнь изучению Закона и Торы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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