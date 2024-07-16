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Сергей Лавров выступил в Совбезе ООН с рядом предложений

Сергей Лавров призвал соблюдать баланс интересов при решении украинского конфликта

Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в Совбезе ООН на правах главного представителя России как страны - председателя и сделал ряд заявлений касательно возможностей урегулирования международной напряжённости. 

Россия готова искать баланс интересов для урегулирования кризиса на Украине. Мы призываем все стороны, заинтересованные в разрешении этого конфликта, учитывать вопрос о правах национальных меньшинств.

Решение Германии разместить на своей территории американские ракеты дальнего радиуса действия можно рассматривать как унижение для ФРГ. Военная инфраструктура НАТО продвигается в Тихоокеанский регион с целью подорвать асеаноцентричную архитектуру.

Урегулирование текущего кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными мерами по устранению угроз, исходящих с запада в отношении России.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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