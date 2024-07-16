Сергей Лавров выступил в Совбезе ООН с рядом предложений

Сергей Лавров призвал соблюдать баланс интересов при решении украинского конфликта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в Совбезе ООН на правах главного представителя России как страны - председателя и сделал ряд заявлений касательно возможностей урегулирования международной напряжённости.

Россия готова искать баланс интересов для урегулирования кризиса на Украине. Мы призываем все стороны, заинтересованные в разрешении этого конфликта, учитывать вопрос о правах национальных меньшинств.

Решение Германии разместить на своей территории американские ракеты дальнего радиуса действия можно рассматривать как унижение для ФРГ. Военная инфраструктура НАТО продвигается в Тихоокеанский регион с целью подорвать асеаноцентричную архитектуру.

Урегулирование текущего кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными мерами по устранению угроз, исходящих с запада в отношении России.