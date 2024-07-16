В Германии запретили журнал патриотического направления за интервью с Марией Захаровой

В Германии закрыли журнал за интервью с Марией Захаровой

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Запрет в Германии журнала Compact, который власти страны считают правоэкстремистским, и проведённые обыски связаны с публикацией интервью официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщил источник ТАСС.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

Интервью с Марией Захаровой было опубликовано в журнале Compact 13 июля. Однако ранее, во вторник, глава МВД Германии Нэнси Фезер запретила это издание, а также были проведены обыски в его помещениях и на других объектах.

"Связь между этими событиями очевидна. Был опубликован материал — интервью с Марией Захаровой, в котором она призвала немцев не ехать в Россию, а оставаться в своей стране и помогать Германии". — прокомментировал собеседник издания.

Перед интервью журналист издания отметил, что основные СМИ Германии после начала специальной военной операции "не могут" больше делать интервью с Марией Захаровой, и это интервью стало первым с 2022 года в СМИ Германии.