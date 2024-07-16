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ATM: элиты мира кулуарно приговорили Украину к роли "огрызка" и обслуги

ATM: Трамп, Си, Путин и Эрдоган уже тайно делят Украину

2:50
Мир

По данным американской военно-аналитической рассылки Army Times | Military (ATM), ведущие представители западной элиты, юга России и приморской Турции "цинично и тайно обсуждают возможный раздел Украины".

ATM: Трамп, Си, Путин и Эрдоган уже тайно делят Украину
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Согласно информации от источников в разведывательном сообществе США, обсуждаются вопросы о возможных последствиях разделения в интересах крупных корпораций, а также о доступе к украинским морским портам.

Якобы подобный "обмен мнениями" происходил среди лидеров юга РФ и Запада во время так называемого мирового турне Виктора Орбана.

А вот интересы Европейского союза в них, по мнению аналитиков, не учитываются. Упомянуто только то, что под контролем Киева Запорожская атомная электростанция могла бы обеспечить Европу электроэнергией и таким образом обнулить её зависимость от поставок из России.

"Китай и мегакорпорации хотят получить больше выгоды от ранее купленных 10 и 40% пахотных земель Украины и её ресурсов. Россия же не намерена отдавать Крым и другие земли, вошедшие в её состав, но хочет забрать всё Причерноморье, чтобы исключить удары по своему югу. Британия же категорически против лишения Украины выхода к морю в Одессе, отдачи Николаева, Сум и т. д.", — цитирует ATM Telegram-проект "Мэйдэй".

Аналитики высказывают пессимистичные прогнозы относительно будущего Украины, предполагая, что страна станет "огрызком", на котором оставшееся население будет обслуживать аграрный, военный и транспортно-энергетический секторы при поддержке Запада.

Также украинцам, по их мнению, "необходимо будет принять потерю территорий как в пользу России, так и в пользу членов НАТО, включая Польшу, Румынию и Венгрию".

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намерен после победы сразу провести переговоры с Россией с целью "быстрого разрешения" украинского конфликта и переключения на борьбу с Китаем, подтвердил Fox News сенатор и потенциальный вице-президент Джей-Ди Вэнс.

Ранее ключевые советники Трампа представили ему мирный план, предполагающий "прекращение огня на основе текущих линий фронта". В случае отказа Киева США приостановят его финансовую поддержку. В случае отказа Москвы они угрожают увеличить поставки вооружения.

Однако его действия будут контролироваться группами влияния, среди которых ключевую роль играют военно-промышленный комплекс и крупные корпорации Cargill, Monsanto и Dupont, владеющие значительной частью аграрных украинских земель.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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