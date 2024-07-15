Алексей Мухин: санкции ЕС и США сближают Иран и Россию

Политолог Мухин о санкциях ЕС против Ирана: это удар по мировой экономике

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Евросоюз продлил на год санкции против Ирана, мотивируя это связями Тегерана с Москвой. Директор Центра политической информации Алексей Мухин раскритиковал действия ЕС. Рестрикции запрещают гражданам Ирана въезд на территорию ЕС, блокируют финансовые активы и инвестиции, а также накладывают другие ограничения. В конце июня Соединенные Штаты Америки усилили свои санкции в отношении Тегерана.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Мухин отметил, что Иран переживет растущее санкционное давление, так как уже давно живет под ограничениями со стороны Запада. Он подчеркнул, что это еще больше сблизит Тегеран с Москвой в совместных проектах. Политолог добавил, что с каждым годом санкции становятся менее эффективными, и виноваты в этом страны ЕС и США. Мухин пояснил, что настаивание на расширении санкций разрушает мировую экономическую систему, создававшуюся на площадках ООН и Всемирной торговой организации, и что санкционный механизм в таких условиях просто исчезнет, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".