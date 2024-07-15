Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как применять доступный и эффективный хлебный настой
Защита промышленных сетей: "Лаборатория Касперского" предлагает новые решения
Каждый пятый россиянин скрывает свои планы на отпуск
Что нельзя добавлять в творожные блюда?
Страховщики рассказали, где туристы получают самые серьёзные травмы
Сделано открытие в ДНК, которое поможет найти лекарство от рака
Модель Юлия Власова попросила друзей не комментировать её отношения с Джонни Деппом
Доктор Секеран: как подготовиться к лазерной эпиляции и что ожидать после сеанса
Сколько километров можно проехать после включения лампы низкого уровня топлива?
Алексей Мухин: санкции ЕС и США сближают Иран и Россию

Политолог Мухин о санкциях ЕС против Ирана: это удар по мировой экономике

1:11
Мир

Евросоюз продлил на год санкции против Ирана, мотивируя это связями Тегерана с Москвой. Директор Центра политической информации Алексей Мухин раскритиковал действия ЕС. Рестрикции запрещают гражданам Ирана въезд на территорию ЕС, блокируют финансовые активы и инвестиции, а также накладывают другие ограничения. В конце июня Соединенные Штаты Америки усилили свои санкции в отношении Тегерана.

Политолог Мухин о санкциях ЕС против Ирана: это удар по мировой экономике
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Мухин отметил, что Иран переживет растущее санкционное давление, так как уже давно живет под ограничениями со стороны Запада. Он подчеркнул, что это еще больше сблизит Тегеран с Москвой в совместных проектах. Политолог добавил, что с каждым годом санкции становятся менее эффективными, и виноваты в этом страны ЕС и США. Мухин пояснил, что настаивание на расширении санкций разрушает мировую экономическую систему, создававшуюся на площадках ООН и Всемирной торговой организации, и что санкционный механизм в таких условиях просто исчезнет, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
Брухунова рассказала, на что ей не жалко тратить деньги
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Старые клубни на новых грядках: почему нельзя оставлять прошлогодний картофель
Старые клубни на новых грядках: почему нельзя оставлять прошлогодний картофель
Последние материалы
Как применять доступный и эффективный хлебный настой
Защита промышленных сетей: "Лаборатория Касперского" предлагает новые решения
Каждый пятый россиянин скрывает свои планы на отпуск
Что нельзя добавлять в творожные блюда?
Страховщики рассказали, где туристы получают самые серьёзные травмы
Политолог Мухин о санкциях ЕС против Ирана: это удар по мировой экономике
Сделано открытие в ДНК, которое поможет найти лекарство от рака
Модель Юлия Власова попросила друзей не комментировать её отношения с Джонни Деппом
Доктор Секеран: как подготовиться к лазерной эпиляции и что ожидать после сеанса
Сколько километров можно проехать после включения лампы низкого уровня топлива?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников