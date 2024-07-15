"Поднялся окровавленный": политолог прокомментировал "подвиг" Трампа во время покушения

Чем ближе выборы в США, тем напряженнее становится общественно-политическая ситуация в стране. Вечером 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания было совершено покушение на Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. Нападавшим оказался 20-летний местный житель, который был немедленно ликвидирован.
Многие эксперты считают, что такие "силовые методы" являются частью предвыборной кампании в США.
Политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с "Радио 1" рассказал о возможных последствиях покушения на Трампа для президентской гонки в США.
"Это сыграет ему на руку. Трамп теперь в глазах многих — герой! Все, что его не убивает, делает его сильнее. Он не как Байден, который падает по три раза на одном месте. А тут видите: упал, поднялся, окровавленный, поднял руку — просто великолепно! Это окажет очень положительное влияние", — отметил эксперт.
Однако он также добавил, что Трампу не стоит расслабляться.
"Но Трампу не стоит расслабляться, потому что если его не убили один раз, это не значит, что не будет новых попыток в будущем", — предупредил политолог.
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