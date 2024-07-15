"Поднялся окровавленный": политолог прокомментировал "подвиг" Трампа во время покушения

Политолог Дудчак: покушение на Трампа шикарно скажется на выборах в США

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Чем ближе выборы в США, тем напряженнее становится общественно-политическая ситуация в стране. Вечером 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания было совершено покушение на Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. Нападавшим оказался 20-летний местный житель, который был немедленно ликвидирован.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Многие эксперты считают, что такие "силовые методы" являются частью предвыборной кампании в США.

Политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с "Радио 1" рассказал о возможных последствиях покушения на Трампа для президентской гонки в США.

"Это сыграет ему на руку. Трамп теперь в глазах многих — герой! Все, что его не убивает, делает его сильнее. Он не как Байден, который падает по три раза на одном месте. А тут видите: упал, поднялся, окровавленный, поднял руку — просто великолепно! Это окажет очень положительное влияние", — отметил эксперт.

Однако он также добавил, что Трампу не стоит расслабляться.