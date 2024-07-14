Концы в воду: стрелок, покушавшийся на жизнь Дональда Трампа убит

Стрелок, пытавшийся убить Трампа ликвидирован агентами Секретной службы

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Журналистка The Washington Post Мерил Корнфилд сообщила, что стрелок, покушавшийся на жизнь Дональда Трампа был убит. Также погиб один из зрителей выступления кандидата в президенты.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В Сети появилось видео, на кадрах которого предположительно тело стрелка, который попытался убить Дональда Трампа. Оно было обнаружено в стороне от трибуны на крыше здания.

"Кажется, я вижу парня с ружьём. Я думаю, они подстрелили его", - слышен комментарий автора видео.

Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер подтвердил, что погибли два человека. Один из них — участник митинга, другой — преступник. Также ещё один человек серьёзно ранен.

Трамп сообщил, что в ближайшее время планирует выступить с речью перед нацией после стрельбы на митинге. Также с обращением планирует выступить Джо Байден.