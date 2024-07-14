Такой же крутой как Теодор Рузвельт: Илон Маск высказался о покушении на Дональда Трампа

О покушении на экс-президента США Дональда Трампа уже высказался и миллиардер Илон Маск, который ранее пожертвовал деньги организации, поддерживающей предвыборную кампанию Трампа. Размер взноса неизвестен, но СМИ утверждают, что она значительная.
"Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его быстрое выздоровление".
Также генеральный директор компании Тесла сравнил Трампа с Теодором Рузвельтом:
"Последний раз у Америки был настолько же крутой кандидат Теодор Рузвельт" — написал он на сайте Х.
Напомним, что 14 октября 1912 года также во время выступления Рузвелтьа, на него было совершенно покушение. Пуля стрелка попала ему в грудь, но застряла в футляре от очков, и Рузвельт продолжил свою речь.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.