Мария Захарова обвинила власти Швеции в правовом соучастии в терроризме

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В интервью РИА Новости пресс-секретарь МИД Мария Захарова высказала своё мнение о решении Швеции прекратить расследование по делу о подрыве "Северных потоков". По её словам, это решение свидетельствует о международном сговоре с целью скрыть теракт.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

Захарова также отметила, что причиной такого решения может быть правовая апатия, вызванная тем, что администрация Байдена является главным бенефициаром этого теракта.

Таким образом, Захарова обвинила шведские власти в сокрытии фактов международного терроризма. В России по факту взрывов на "Северных потоках" возбуждено уголовное дело по статье "Международный терроризм".