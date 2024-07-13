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Мария Захарова обвинила власти Швеции в правовом соучастии в терроризме

0:45
Мир

В интервью РИА Новости пресс-секретарь МИД Мария Захарова высказала своё мнение о решении Швеции прекратить расследование по делу о подрыве "Северных потоков". По её словам, это решение свидетельствует о международном сговоре с целью скрыть теракт.

Мария Захарова обвинила власти Швеции в правовом соучастии в терроризме
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

Захарова также отметила, что причиной такого решения может быть правовая апатия, вызванная тем, что администрация Байдена является главным бенефициаром этого теракта.

Таким образом, Захарова обвинила шведские власти в сокрытии фактов международного терроризма. В России по факту взрывов на "Северных потоках" возбуждено уголовное дело по статье "Международный терроризм". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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