В интервью РИА Новости пресс-секретарь МИД Мария Захарова высказала своё мнение о решении Швеции прекратить расследование по делу о подрыве "Северных потоков". По её словам, это решение свидетельствует о международном сговоре с целью скрыть теракт.
Захарова также отметила, что причиной такого решения может быть правовая апатия, вызванная тем, что администрация Байдена является главным бенефициаром этого теракта.
Таким образом, Захарова обвинила шведские власти в сокрытии фактов международного терроризма. В России по факту взрывов на "Северных потоках" возбуждено уголовное дело по статье "Международный терроризм".
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