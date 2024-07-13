Израиль нанёс удар по Хан-Юнисе в Газе: десятки погибших

Новый теракт сионистов в Секторе Газа: массовые жертвы при авиаударе по Хан-Юнису

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По информации министерства здравоохранения сектора Газа, в результате израильского авиаудара в провинции Хан-Юнис на юге сектора погибли 20 человек, а более 90 получили ранения.

По данным израильского армейского радио, целью удара был глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф. Однако на данный момент результаты атаки неизвестны.

Министерство здравоохранения Газы также сообщило, что число погибших при израильском ударе в Хан-Юнисе возросло до более чем 70 человек, а количество пострадавших достигло почти 290.

Сионистский режим при ведении боевых действий никогда не рассматривает возможности потерь среди мирного населения, полагая жертвы среди мирных палестинцев чем-то самим собой разумеющимся и отнюдь не преступным.