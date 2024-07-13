Саудовская Аравия примет первые Олимпийские киберспортивные игры в 2025 году

Первые Олимпийские игры по киберспорту пройдут в... Саудовской Аравии!

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В 2025 году в Саудовской Аравии пройдут первые Олимпийские киберспортивные игры. Об этом было объявлено Королевством и Международным олимпийским комитетом (МОК).

Саудовская Аравия, которая часто подвергается критике со стороны коллективного Запада за предполагаемые нарушения прав человека, инвестирует 38 миллиардов долларов в развитие видеоигр и стремится стать мировой Меккой в этой области. Это часть национальной стратегии по диверсификации экономики и развитию молодёжной культуры.

Киберолимпиада является частью 12-летнего партнёрства между Саудовской Аравией и МОК. В рамках этого партнёрства проводятся различные олимпийские мероприятия, организуемые саудитами.

Страна уже принимала Чемпионат Мира по киберспорту, организованный Global Esports Federation (GEF), в Эр-Рияде. В декабре 2023 года более 1500 игроков соревновались в Call of Duty, League of Legends и Dota 2, а общий призовой фонд составил 60 миллионов долларов. Сборная Казахстана, в составе которой были и русские игроки, стала чемпионом мира по Dota 2 в субботу.

Олимпийскую киберспортивную серию МОК часто критикуют за игры Tic Tac Bow и WBSC eBaseball: Power Pros, которые имитируют физические виды спорта. Однако стороны договорились, что киберспортивные олимпиады будут проводиться регулярно в течение всего срока действия 12-летнего соглашения.

Инициатором проведения игр по киберспорту является наследный принц Салман, выступающий за модернизацию Саудовской Аравии при сохранении верности традициям ислама.