Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Екатеринбург лидирует по обеспеченности торговыми центрами
Безвизовый режим привлёк более 146 тысяч туристов в Хайнань за полгода
Дело против Алека Болдуина закрыто: актера оправдали в суде
Способы снижения расхода топлива на автомобилях с автоматической коробкой передач
Треть российских геймеров переводят дружбу из игр в оффлайн
Какую собаку заводить пожилому человеку?
Учёные обнаружили захоронение шамана в Севастополе
Японским рыбакам временно закроют доступ в район курильского острова
Стало известно, как правильно качать шею
Саудовская Аравия примет первые Олимпийские киберспортивные игры в 2025 году

Первые Олимпийские игры по киберспорту пройдут в... Саудовской Аравии!

1:51
Мир

В 2025 году в Саудовской Аравии пройдут первые Олимпийские киберспортивные игры. Об этом было объявлено Королевством и Международным олимпийским комитетом (МОК).

Саудовская Аравия, которая часто подвергается критике со стороны коллективного Запада за предполагаемые нарушения прав человека, инвестирует 38 миллиардов долларов в развитие видеоигр и стремится стать мировой Меккой в этой области. Это часть национальной стратегии по диверсификации экономики и развитию молодёжной культуры.

Киберолимпиада является частью 12-летнего партнёрства между Саудовской Аравией и МОК. В рамках этого партнёрства проводятся различные олимпийские мероприятия, организуемые саудитами.

Страна уже принимала Чемпионат Мира по киберспорту, организованный Global Esports Federation (GEF), в Эр-Рияде. В декабре 2023 года более 1500 игроков соревновались в Call of Duty, League of Legends и Dota 2, а общий призовой фонд составил 60 миллионов долларов. Сборная Казахстана, в составе которой были и русские игроки, стала чемпионом мира по Dota 2 в субботу.

Олимпийскую киберспортивную серию МОК часто критикуют за игры Tic Tac Bow и WBSC eBaseball: Power Pros, которые имитируют физические виды спорта. Однако стороны договорились, что киберспортивные олимпиады будут проводиться регулярно в течение всего срока действия 12-летнего соглашения.

Инициатором проведения игр по киберспорту является наследный принц Салман, выступающий за модернизацию Саудовской Аравии при сохранении верности традициям ислама. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Какие цветы посеять в июле: 90% дачников и вовсе об этом не знают

Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.

Какие цветы стоит посадить в июле
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Жена Евгения Петросяна показала фото со своего семейного путешествия с мужем и сыном Ваганом
Откройте мир пудровых ароматов: нежность, элегантность и мягкость в каждой капле парфюма
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания
Российская армия зашла в центр Новосёловки Первой под Авдеевкой Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Станислав Садальский раскритиковал переименование театра Виктюка: "Нонсенс"
Варенье-пятиминутка из чёрной смородины: варится в один приём всего несколько минут
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Повышаем урожайность тыквы: простые и эффективные способы
Последние материалы
СК "СОГАЗ" выплатит страховую выплату за упавший в Подмосковье самолёт Superjet-100
Эффективный вечерний уход за кожей: секреты сияющего утреннего вида
Новый теракт сионистов в Секторе Газа: массовые жертвы при авиаударе по Хан-Юнису
Первые Олимпийские игры по киберспорту пройдут в... Саудовской Аравии!
Как сделать арендуемое жилье более уютным
Статья "Вооружённый мятеж" не будет инкриминирована, если мятежники сдались заранее
Как защитить дачный участок от клещей и обезопасить себя от укусов
Джордж Клуни призвал Джо Байдена покинуть предвыборную гонку
Грузия планирует стать новым центром лакшери-туризма
Акции Tesla упали на 10% после заявления о роботакси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников