Зеленский готовится затопить Киев: планируется взрыв дамб Киевской и Каневской ГЭС

Мария Захарова уличила Зеленского в планах затопить Киев

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что режим Зеленского готовится затопить Киев, разрушив дамбы Киевской и Каневской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, сообщает EADaily.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Захарова сослалась на исследование Киевского политехнического института имени Сикорского, которое рассматривает возможные сценарии затопления прилегающих территорий в результате разрушения дамб водохранилищ Днепра. В прошлом этот центр моделировал последствия прорыва Каховской ГЭС, которая была разрушена в июне 2023 года. Теперь объектами изучения стали гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС.

По данным исследований, при разливе Киевского водохранилища будет затоплено до 2 тысяч квадратных километров, под водой окажутся 76 населенных пунктов, включая районы Киева, и пострадают 900 тысяч человек. При разливе Каневского водохранилища затоплено будет 4 тысячи квадратных километров, 177 населенных пунктов и пострадают 75 тысяч человек.

Захарова утверждает, что это провокация, направленная против собственного населения, с целью обвинения России в военных преступлениях и экологическом ущербе, а также получения новой помощи от Запада.