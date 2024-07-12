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Зеленский готовится затопить Киев: планируется взрыв дамб Киевской и Каневской ГЭС

Мария Захарова уличила Зеленского в планах затопить Киев

1:24
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что режим Зеленского готовится затопить Киев, разрушив дамбы Киевской и Каневской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, сообщает EADaily.

Мария Захарова уличила Зеленского в планах затопить Киев
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Захарова сослалась на исследование Киевского политехнического института имени Сикорского, которое рассматривает возможные сценарии затопления прилегающих территорий в результате разрушения дамб водохранилищ Днепра. В прошлом этот центр моделировал последствия прорыва Каховской ГЭС, которая была разрушена в июне 2023 года. Теперь объектами изучения стали гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС.

По данным исследований, при разливе Киевского водохранилища будет затоплено до 2 тысяч квадратных километров, под водой окажутся 76 населенных пунктов, включая районы Киева, и пострадают 900 тысяч человек. При разливе Каневского водохранилища затоплено будет 4 тысячи квадратных километров, 177 населенных пунктов и пострадают 75 тысяч человек.

Захарова утверждает, что это провокация, направленная против собственного населения, с целью обвинения России в военных преступлениях и экологическом ущербе, а также получения новой помощи от Запада.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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