Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что режим Зеленского готовится затопить Киев, разрушив дамбы Киевской и Каневской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, сообщает EADaily.
Захарова сослалась на исследование Киевского политехнического института имени Сикорского, которое рассматривает возможные сценарии затопления прилегающих территорий в результате разрушения дамб водохранилищ Днепра. В прошлом этот центр моделировал последствия прорыва Каховской ГЭС, которая была разрушена в июне 2023 года. Теперь объектами изучения стали гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС.
По данным исследований, при разливе Киевского водохранилища будет затоплено до 2 тысяч квадратных километров, под водой окажутся 76 населенных пунктов, включая районы Киева, и пострадают 900 тысяч человек. При разливе Каневского водохранилища затоплено будет 4 тысячи квадратных километров, 177 населенных пунктов и пострадают 75 тысяч человек.
Захарова утверждает, что это провокация, направленная против собственного населения, с целью обвинения России в военных преступлениях и экологическом ущербе, а также получения новой помощи от Запада.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.