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"Сумерки Зеленского": киевский узурпатор разуверился в покровителях

1:41
Мир

По информации Reuters, Владимир Зеленский стал более жёстким и нетерпимым к ошибкам, а также испытывает разочарование в отношении Запада.

"Сумерки Зеленского": киевский узурпатор разуверился в покровителях
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Агентство пообщалось с восемью действующими и бывшими украинскими и иностранными чиновниками, которые работали с Зеленским, а также с несколькими его друзьями и коллегами из прошлого. Они описали президента как напряжённого, нетерпеливого и лишённого сна человека.

Зеленский может приказать чиновникам и советникам покинуть комнату, если почувствует, что они не полностью готовы. Если он увидит, что люди не готовы или противоречат друг другу, он может сказать: «Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени», — рассказал член команды Зеленского.

В частности, во время совещания в начале года, посвящённого планированию информационной кампании вокруг мобилизации, Зеленский в отчаянии уволил своих помощников.

Кроме того, президент становится всё более «параноидальным» в отношении предполагаемых попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины.

Многие простые украинцы выражают обеспокоенность концентрацией власти в руках его команды. Его рейтинг общественного одобрения упал с 90% в 2022 году до 60%.

А Зеленский всё больше разочаровывается в западных странах. Источник из Европы говорит, что президенту следует действовать осторожно, чтобы не оттолкнуть союзников.

Негативизация образа Зеленского в западной прессе может свидетельствовать о том, что общественность готовят к смещению. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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