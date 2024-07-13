Шокирующее задержание лидера русофилов в Болгарии: что скрывают власти?

В Болгарии задержан активист общественного движения "Русофилы"

3:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Задержание активиста, представителя общественного движения "Русофилы" в Болгарии Златомира Дёвленского стало потрясением для его единомышленников. Они недоумевают по поводу предъявленных ему обвинений. По версии прокуратуры Пловдива, он якобы участвовал в разглашении государственной тайны, что вызывает вопросы, так как, по мнению общества, Дёвленский не имел доступа к такой информации.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

Кроме того, задержание не ограничилось только Дёвленским. Заместителя почётного председателя движения Асена Асенова вызвали на допрос в Софию с неясными формулировками. Возникает вопрос: почему именно сейчас начались точечные нападки на русофилов в Болгарии?

Против общественного движения "Русофилы" в Болгарии, похоже, началась особая кампания. Как ещё можно объяснить внезапное задержание Златомира Дёвленского и вызов на допрос Асена Асенова? Руководство движения узнало о произошедшем только постфактум, и официально правоохранительные органы не предоставили никаких разъяснений, сообщает "Царьград".

К главе регионального отделения в Пловдиве пришли как к опаснейшему преступнику. Дверь в дом Дёвленского выломал спецназ, а его самого задержали, напугав его семью.

"Его мать в шоке," — сообщил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.

Затем силовики провели обыск в офисе Дёвленского и изъяли документы. Задержание было настолько спонтанным, что адвокат был вызван срочно из Софии уже постфактум. Сейчас активисты следят за состоянием Дёвленского.

По версии пловдивской прокуратуры, его подозревают в разглашении государственной тайны. Однако активисты удивлены этими обвинениями, так как глава пловдивского отделения не имеет доступа к таким сведениям. "Это полный бред!" — заявил представитель движения.

Почётный председатель движения "Русофилы" Николай Малинов отреагировал на задержание, отметив, что подробности будут известны позднее. Он подчеркнул, что Дёвленский — активный и хороший молодой человек, работающий на муниципальном уровне.

Кроме того, Асен Асенова вызвали на допрос в контрразведку в Софию.

"Он вызван на допрос, но не задержан и не арестован. Почему — мы узнаем," — сказал Малинов.

Отношения между Болгарией и Россией остаются ровными, несмотря на специфическую позицию Софии по вопросу СВО и дипломатические конфликты, такие как высылка русских дипломатов в 2022 году. Простые граждане Болгарии любят русских и рады видеть туристов из России. Движение "Русофилы" активно поддерживает и развивает братскую связь между народами.

Международное движение русофилов объединяет людей со всего мира вокруг идеи изучения культуры, языка и истории России. Основанное в 2003 году, движение выступает за народную дипломатию и сотрудничество с Россией. В прошлом году на учредительном конгрессе Международного движения русофилов в Москве участвовали представители из 42 стран.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность участникам за их любовь к России и готовность противостоять русофобской кампании. Константин Малофеев подчеркнул, что русофилы стремятся к построению многополярного мира свободных народов и традиционных ценностей.