Китай ввёл санкции против военных компаний США

Китай ввел санкции против 11 физических лиц и компаний из США в ответ на продажу вооружения Тайваню, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.
Под санкции попали компании Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc. Кроме того, санкции введены против пяти высокопоставленных сотрудников этих фирм.
Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки в Китай, включая Гонконг и Макао.
Китай рассматривает поставки вооружения Тайваню как нарушение своего суверенитета.
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