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Китай ввёл санкции против военных компаний США

Китай ввёл санкции против 11 физических лиц и компаний из США

0:45
Мир

Китай ввел санкции против 11 физических лиц и компаний из США в ответ на продажу вооружения Тайваню, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

Под санкции попали компании Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc. Кроме того, санкции введены против пяти высокопоставленных сотрудников этих фирм.

Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки в Китай, включая Гонконг и Макао.

Китай рассматривает поставки вооружения Тайваню как нарушение своего суверенитета.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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