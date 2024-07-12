Китай ввёл санкции против военных компаний США

Китай ввёл санкции против 11 физических лиц и компаний из США

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Китай ввел санкции против 11 физических лиц и компаний из США в ответ на продажу вооружения Тайваню, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

Под санкции попали компании Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc. Кроме того, санкции введены против пяти высокопоставленных сотрудников этих фирм.

Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки в Китай, включая Гонконг и Макао.

Китай рассматривает поставки вооружения Тайваню как нарушение своего суверенитета.