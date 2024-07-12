"Что несёт этот старик?" — оговорки Байдена вызвали "испанский стыд" у всего мира

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Reuters: Зеленский, главы НАТО и США закрывали рот и глаза после оговорок Байдена

3:01
Мир

Мировые СМИ смакуют реакцию Владимира Зеленского, Дональда Трампа, а также представителей стран НАТО и самих демократов после вечера двойных оговорок Джо Байдена.

Reuters: Зеленский, главы НАТО и США закрывали рот и глаза после оговорок Байдена
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

Напомним, что в ходе выступлений на саммите НАТО и собственной пресс-конференции Джо Байден допустил серьёзные ошибки, путая фамилии своих партнёров и оппонентов.

Сначала он представлял Зеленского, но назвал президентом Украины… президента Путина, а после — перепутал Дональда Трампа с вице-президентом Камалой Харрис.

  1. "Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин!" — заявил он про Зеленского.
  2. "Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не было квалификации, необходимой для должности президента", — рассказал Байден про своего вице-президента Харрис.

Как отмечают некоторые источники, это вызвало целую лавину шуток в интернете и повергло его сторонников и команду в настоящий шок.

Так, в Reuters распространили кадры с естественными реакциями людей: "Что этот пожилой мужчина несёт?"

  • После слов американского лидера утративший легитимность Зеленский испуганно посмотрел по сторонам и смущённо улыбнулся.
  • Позже, когда госсекретарь США Блинкен оговорился, он сразу же отвёл взгляд, а советник по национальной безопасности Салливан прикрыл рот рукой. И только недавно прооперированный министр обороны Остин сделал вид, что ничего не произошло.

Интересно и то, что пресс-конференция Байдена должна была показать его здоровье и управленческие таланты, чтобы снять негатив после провальных дебатов с Трампом (тогда неадекватность президента объяснили последствиями простуды и перелёта).

В итоге всё больше и больше сторонников, спонсоров и членов демпартии США стали призывать Байдена снять свою кандидатуру с выборов.

При этом уже не менее 70% опрошенных YouGov и The Economist американцев одобряют кандидатуру Камалы Харрис в качестве замены Байдену.

Правда при этом они вспоминают обещания Трампа "сокрушить никчёмную Харрис" и слова Харрис о России как "преступнике против человечества".

Уйти и выпустить вместо себя Камалу Харрис или даже Мишель Обаму просят действующего лидера США не только политики, но и знаменитости, такие как Джордж Клуни, Стивен Кинг и т. д.

Однако сам Байден утверждает, что он остаётся самым квалифицированным кандидатом и не собирается сдаваться, а отказаться от выборов он может только "по решению господа Бога".

Когнитивный тест (показывающий умственные способности и отсутствие деменции) Джо Байден проходить отказывается, хотя его оппонент Трамп такой тест официально прошёл.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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