Мировые СМИ смакуют реакцию Владимира Зеленского, Дональда Трампа, а также представителей стран НАТО и самих демократов после вечера двойных оговорок Джо Байдена.
Напомним, что в ходе выступлений на саммите НАТО и собственной пресс-конференции Джо Байден допустил серьёзные ошибки, путая фамилии своих партнёров и оппонентов.
Сначала он представлял Зеленского, но назвал президентом Украины… президента Путина, а после — перепутал Дональда Трампа с вице-президентом Камалой Харрис.
Как отмечают некоторые источники, это вызвало целую лавину шуток в интернете и повергло его сторонников и команду в настоящий шок.
Так, в Reuters распространили кадры с естественными реакциями людей: "Что этот пожилой мужчина несёт?"
Интересно и то, что пресс-конференция Байдена должна была показать его здоровье и управленческие таланты, чтобы снять негатив после провальных дебатов с Трампом (тогда неадекватность президента объяснили последствиями простуды и перелёта).
В итоге всё больше и больше сторонников, спонсоров и членов демпартии США стали призывать Байдена снять свою кандидатуру с выборов.
При этом уже не менее 70% опрошенных YouGov и The Economist американцев одобряют кандидатуру Камалы Харрис в качестве замены Байдену.
Правда при этом они вспоминают обещания Трампа "сокрушить никчёмную Харрис" и слова Харрис о России как "преступнике против человечества".
Уйти и выпустить вместо себя Камалу Харрис или даже Мишель Обаму просят действующего лидера США не только политики, но и знаменитости, такие как Джордж Клуни, Стивен Кинг и т. д.
Однако сам Байден утверждает, что он остаётся самым квалифицированным кандидатом и не собирается сдаваться, а отказаться от выборов он может только "по решению господа Бога".
Когнитивный тест (показывающий умственные способности и отсутствие деменции) Джо Байден проходить отказывается, хотя его оппонент Трамп такой тест официально прошёл.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.