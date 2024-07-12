Саммит НАТО окончился декларативным успехом и имплицитным расколом

Саммит НАТО показал всё большую вовлечённость альянса в конфликт на Украине

1:49 Your browser does not support the audio element. Мир

РИА Новости подвели итоги последнего дня саммита НАТО в Вашингтоне.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

* Более 20 стран и Европейский союз на саммите НАТО подписали документ о необходимости ускорить военную помощь Киеву.

* Страны НАТО договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год. Дальнейшие решения будут приняты позже.

* НАТО будет консультировать разработку и реализацию архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны Украины для полной совместимости с альянсом.

* В Киеве появится высокий представитель НАТО для координации с местными властями.

* Страны НАТО направят Киеву приглашение вступить в альянс при согласии союзников и выполнении необходимых условий. Они также будут поддерживать усилия Украины, пока она продолжает реформы.

* Новый учебный центр НАТО для Украины в Польше займётся изучением уроков конфликта.

* Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке Киева, пока это необходимо.

* Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает недопустимым, чтобы НАТО стала стороной конфликта на Украине. Венгрия, Албания, Болгария и Румыния отказались от подписания "Украинской декларации".

* Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал обсудить поставки боеприпасов для украинских истребителей F-16, если его попросят об этом.

Джо Байден считает, что саммит имел "огромный успех". В принципе, учитывая, что он ни разу не упал и не заблудился, только перепутал Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, а Камалу Харрис с Дональдом Трампом, так это по меркам состояния Байдена вполне простительно.