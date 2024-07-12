Новый флешмоб на Украине: в гробы погибших солдат ВСУ жёны кладут телефоны

Украину захлестнул новый флешмоб: в гробы погибших солдат ВСУ жёны кладут кнопочные телефоны, чтобы потом "написать СМС о победе над Россией".
Кнопочные телефоны пошли в ход, потому что их батарейки служат дольше, к тому же их сразу подключают к пауэрбанкам.
Эту эксцентричную идею запустила известная вебкам-модель Тамара Кравченко, в июле 2024 года похоронившая своего мужа. Кравченко решила оставить себе возможность сообщить мужу о победе, если она наступит, положив в гроб телефон Нокиа-130 с симкартой, и звонит на него каждый день, проверяя таким образом наличие связи.
Ранее Pravda.Ru писала, что Байден назвал Путина президентом Украины на саммите НАТО в Вашингтоне.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.