Новый флешмоб на Украине: в гробы погибших солдат ВСУ жёны кладут телефоны

Украину захлестнул новый флешмоб с телефонами в гробах погибших солдат ВСУ

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Украину захлестнул новый флешмоб: в гробы погибших солдат ВСУ жёны кладут кнопочные телефоны, чтобы потом "написать СМС о победе над Россией".

Фото: CSIRO by Tracey Nicholls, CC BY 3.0

Кнопочные телефоны пошли в ход, потому что их батарейки служат дольше, к тому же их сразу подключают к пауэрбанкам.

Эту эксцентричную идею запустила известная вебкам-модель Тамара Кравченко, в июле 2024 года похоронившая своего мужа. Кравченко решила оставить себе возможность сообщить мужу о победе, если она наступит, положив в гроб телефон Нокиа-130 с симкартой, и звонит на него каждый день, проверяя таким образом наличие связи.

Ранее Pravda.Ru писала, что Байден назвал Путина президентом Украины на саммите НАТО в Вашингтоне.